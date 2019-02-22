В Свердловской области зафиксирован первый случай укуса клеща

В Свердловской области зарегистрирован первый случай укуса клеща — насекомое укусило беременную женщину из пригорода Екатеринбурга, пишет E1.ru.

По словам источника издания жителя Екатеринбурга Александра Коровая, 21 февраля он пришёл в «Новую больницу» на Заводской, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, и случайно услышал разговор медиков.

«Они говорили, что у женщины нет прививок от клеща, а ставить иммуноглобулин ей нельзя, так как она беременна», — рассказал Александр.

В пресс-службе «Новой больницы» подтвердили, что к ним действительно обращалась пациентка, покусанная клещом. Про беременность женщины в больнице говорить не стали, так как это является медицинским диагнозом, зато рассказали об обстоятельствах нападения клеща.

«Женщина живёт в частном доме в пригороде Екатеринбурга. Пострадавшая предполагает, что клещ мог быть принесён кем-то из домашних животных либо попал в дом через вещи, которые она до этого хранила на улице, но незадолго до укуса клеща занесла в дом», — рассказали в «Новой больнице».

Там добавили, что клеща сдали на экспертизу, сейчас пострадавшая женщина ждёт результатов.

Ранее, в начале февраля, клещ укусил бизнесмена из Екатеринбурга, отдыхавшего в Сочи.