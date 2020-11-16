В Свердловской области зафиксировали рекордную смертность за последние шесть лет

По данным регионального Управления ЗАГС, в третьем квартале 2020 года зарегистрирован рекордный уровень смертности населения за последние шесть лет. За этот период в регионе умерло 17 230 человек, что на 3117 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за девять месяцев текущего года в Свердловской области скончался 46 401 человек. Это на 2800 человек больше, чем за период с января по сентябрь 2019 года.

Кроме того, уровень рождаемости на Среднем Урале в 2020 году достиг рекордно низкого показателя за шесть лет. С июля по сентябрь на свет появились 12 221 человек, а за аналогичный период 2019 года — 12 469 человек.