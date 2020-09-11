В Свердловской области задержали банду фальшивомонетчиков, которыми руководили зеки из колонии

В Екатеринбурге выявлена банда фальшивомонетчиков, у которых изъяли более 14 поддельных денежных купюр по 5000 рублей каждая. По данным ГУ МВД по Свердловской области, изъятые в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Купюра» фальшивки были очень высокого качества и отличить их от настоящих очень сложно. Создателями преступной группы оказались два гражданина, которые сейчас отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона.

«Участники группы, находящиеся на свободе, собирали свёртки с купюрами из тайников бесконтактным путём — посредством закладок. Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело», — рассказал глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Участникам преступной группы грозит до 8 лет лишения свободы.

С начала года органами внутренних дел изъято более 500 фальшивок и возбуждено 329 уголовных дел. Особое внимание уделялось проверке в магазинах продуктов, алкогольной продукции, цветов и лекарственных препаратов. Сотрудники полиции распространяли на объектах списки с сериями и номерами поддельных денежных купюр, а также методические рекомендации в случае обнаружения подделок.