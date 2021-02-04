В Свердловской области задержали бандита, ограбившего инкассаторов

Грабителя, который украл у инкассаторов сумку с деньгами в Верхней Пышме, задержали. Им оказался член одной из самых жестоких банд Екатеринбурга Алексей Фёдоров. Об этом E1.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 29 августа 2020 года. Мужчина напал на инкассаторов Сбербанка и угрожал им обрезом ружья. Он заставил их лечь на пол, побрызгал специальной жидкостью из шприца, чтобы собаки не взяли след, забрал сумку почти с шестью миллионами рублей и скрылся.

Как рассказал источник издания, Алексей Фёдоров входил в банду, которая активно действовала в Екатеринбурге в 1995 и 1996 годах. Она считалась одной из самых жестоких на Урале, так как за два года они убили свыше 20 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый, рассказал инсайдер, лично участвовал в убийствах, после чего 14 лет пробыл в колонии, добавив, что сейчас Фёдорову около 50 лет.

В пресс-службе областного главка подтвердили факт задержания. Полицейские уже изъяли орудие преступления (обрез охотничьего ружья), оно приобщено к вещественным доказательствам. На данный момент задержанный находится под домашним арестом.