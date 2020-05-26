В Свердловской области заболевшие коронавирусом медики получили первые выплаты

Свердловское управление Фонда социального страхования (ФСС) выплатило по 68 811 рублей страховой премии 12 медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией, со ссылкой на оперативный штаб по противодействию коронавирусу пишет Znak.com.

На выплату могут претендовать медработники, заразившиеся вирусом во время исполнения обязанностей, решение о назначении выплат принимает коллегиально комиссия с участием представителя медучреждения-работодателя, ФСС, профсоюза медработников и организации, поставившей диагноз «коронавирус».

«Решение о начислении выплат будет приниматься коллегиально на основании всех представленных документов. На расследование страхового случая даются одни сутки», — сообщили в штабе.

Сколько всего врачей в Свердловской области могут претендовать на выплату, в штабе не уточнили, но известно, что среди них есть по крайней мере пять работников скорой медицинской помощи Екатеринбурга. При этом среди них нет работников подстанции № 11, где, по информации издания Baza, заразились четыре медика, однако из-за того, что официально они не работают с больными коронавирусом, они опасаются, что выплаты им не положены.

«Сотрудникам любого медицинского учреждения, получившим заражение коронавирусной инфекцией, необходимо обратиться в ту больницу, где им был поставлен диагноз, для оформления необходимого уведомления — в случае если оно по каким-то причинам не было оформлено. Такое уведомление является обязательным условием для организации работы по страховым выплатам. В случае если информация будет направлена, рассмотрение вопроса безотлагательно начнётся», — сообщили в штабе.

На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено 4190 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 209 человек. За всё время в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 1499 человек, умерли 20 пациентов.

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