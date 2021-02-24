В Свердловской области за выходные задержали 252 пьяных водителя (ВИДЕО)

В праздничные выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области задержали более 500 нарушителей правил дорожного движения, больше половины из которых оказались пьяными за рулём, сообщает отделение пропаганды ведомства.

«Были остановлены 252 нетрезвых водителя, из которых 66 отказались проходить освидетельствование, и ещё 29 задержаны за данное нарушение уже повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность», — рассказали в ГИБДД.

При задержании некоторых нарушителей пришлось применить силу — в частности, остановленный пьяный водитель автомобиля «Москвич» заперся в машине вместе с подругой и отказывался выйти. Сотрудниками Госавтоинспекции пришлось разбить стекло автомобиля и вытащить водителя, чтобы он не уехал. В Артинском районе наряд ДПС остановил 32-летнего водителя, во время освидетельствования которого алкотестер показал 2,229 мг на литр выдыхаемого воздуха, что эквивалентно бутылке водки. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Автомобиль забрали на штрафстоянку.