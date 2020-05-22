В Свердловской области за сутки зафиксировано 135 новых случаев заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 6 новых заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки обнаружено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус подтверждён у жителей Екатеринбурга (+85), Дегтярска, Верхней Пышмы, Богдановича, Нижних Серёг, Нижнего Тагила (+6), Первоуральска, Среднеуральска, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Бисертского городского округа, Верхнего Дуброво, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Новой Ляли, Ревды, Серова, Талицкого и Сысертского городских округов, а также у одного жителя другого региона России. Общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443.

Зафиксировано ещё два случая смерти пациентов с COVID-19, всего в регионе от коронавируса скончались 12 человек.

В России за последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».