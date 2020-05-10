В Свердловской области за сутки выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции, 3 из них — в Нижнем Тагиле

В Свердловской области подтвердились ещё 139 новых случаев COVID-19. Как рассказали в оперштабе, 3 из них были выявлены в Нижнем Тагиле. Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.

Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа.

Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжёлое, 36 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано ещё 26 пациентов — таким образом, уральские врачи вылечили 350 человек.

В России за последние сутки выявили 11 012 случаев COVID-19. Всего в стране 209 688 заражённых. Сообщается также, что 34 306 человек выздоровели, а 1915 умерли.