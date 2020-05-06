В Свердловской области за сутки скончались ещё два человека с диагнозом «коронавирус»

В Свердловской области скончались два человека с диагнозом COVID-19, со ссылкой на данные федеральных служб пишет E1.ru. В каких именно городах региона зафиксированы смертельные случаи — не уточняется.

Всего в России за последние сутки умерли 86 человек с подтверждённым коронавирусом. При этом реальное число умерших, у которых был подтверждён коронавирус, больше — медики объясняют это тем, что люди также страдали хроническими заболеваниями в тяжёлой форме и коронавирус мог усугубить течение болезни.

В Свердловской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 76 человек. Всего в регионе подтвердились 1353 случая коронавируса. В России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».