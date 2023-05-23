В Свердловской области за прошедшие сутки пожарные потушили 1,8 тысячи гектаров леса

В Свердловской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС, специалисты авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 22 природных пожара на площади 1,8 тысячи гектаров. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики региона, потушены крупные возгорания в Режевском городском округе на площади 800 гектаров, Берёзовском городском округе — 627 гектаров, Гаринском городском округе — 252 гектара, Тугулымском городском округе — 38 гектаров, Алапаевске — 23 гектара.

С огнём бюрются более тысячи человек, задействованы свыше 190 единиц спецтехники и спецавиация.

По данным на 09:00 23 мая, в регионе продолжают действовать 27 пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров, из них локализовано 16 возгораний на общей площади 1,6 тысячи гектаров. Взяты в кольцо и не распространяются природные пожары в Полевском городском округе на площади 450 гектаров, Берёзовском городском округе — 105 гектаров, Шалинском городском округе — 84 гектара, Новолялинском городском округе — 70 гектаров, Серовском городском округе — 38 гектаров, городском округе Сухой Лог — 10 гектаров.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Согласно нему, не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. А также любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Помимо этого, нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 1 июня также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.