В Свердловской области за неделю зафиксировано 4015 случаев пневмонии. Заболеваемость выросла почти в 4 раза

В Свердловской области с 9 по 15 ноября зарегистрировано 4015 случаев пневмонии. Это в 3,6 раза выше среднего многолетнего уровня и на 22% больше, чем за предыдущую неделю, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Превышение среднеобластного показателя в полтора раза и больше зарегистрировано в Верхней Пышме, Дегтярске, Каменске-Уральском, Верхотурье, Краснотурьинске, Среднеуральске, Полевском, Ирбитском и Шалинском округах.

Также в регионе за этот же период зарегистрировано 35 866 случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 85,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 53,4%, выше уровня прошлой недели на 7,5%.