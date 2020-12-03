В Свердловской области взорвался газопровод

В ночь на 3 декабря на территории Новолялинского городского округа между Серовом и Новой Лялей произошёл взрыв газопровода. В результате аварии никто не пострадал, сообщило свердловское управление МЧС.

«В 02:50 поступило сообщение о разгерметизации подземного магистрального газопровода Игрим — Серов — Нижний Тагил диаметром 1000 мм на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием. Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта, в 2 км от посёлка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды нет. Специалистами компании “Газпром трансгаз Югорск” поврёжденный участок газопровода отключён, авария локализована, происходит выгорание остаточного газа. На газоснабжение потребителей происшествие не повлияло. Возгорания лесного массива нет. На место происшествия выехали пожарные, контролирующие выгорание остаточного газа. Для ликвидации аварии к месту следует аварийная бригада газовиков», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.