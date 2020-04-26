В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 395 человек. В Нижнем Тагиле по-прежнему официально подтверждены 7 случаев инфицирования.

По данным оперативного штаба, заражение подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артёмовского. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, 72 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выздоровели и были выписаны из больниц 88 человек. По официальным данным скончался один пациент — 54-летний мужчина из Красноуфимска.

Всего в России по состоянию на 26 апреля выявлено 6361 новый случай заболевания. 45,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 66 человек, полностью выздоровели 517. Общее число заражённых достигло 80 949 человек. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».