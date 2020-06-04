В Свердловской области выявлено 298 новых случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 21 заболевший

На территории Свердловской области зафиксировано 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Заболевание подтверждено у жителей Екатеринбурга (+206), Артёмовского, Артинского, Белоярского городских округов, Берёзовского и Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила (+21), Ирбита, Кушвы, Ревды, Режа, Верхотурья, Горноуральского, Камышлова, Каменского района, Красноуфимска, Невьянска, Уральского, Серова, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано ещё 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано два новых случая смерти больных коронавирусом, всего от заболевания скончались 35 человек.

В России за последние сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса в 85 регионах, 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 8666 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».