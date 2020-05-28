В Свердловской области выявлено 268 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 9 заболевших

На территории Свердловской области за последние сутки зафиксировано 268 новых заражённых коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (+197), Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Ачита, Берёзовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила (+9), Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 4693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 42 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 138. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», — заявили в штабе.

Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19, общее число случаев — 23. Выписано ещё 127 человек, всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов.

В России за последние сутки выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, 42,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 8785 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».