В Свердловской области выявлено 255 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 35 заболевших

На территории Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+148), Арамильского и Ачитского городских округов, Алапаевского района, Артинского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила (+35), Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, Шалинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33425.

«Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 579. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 339 человек. Общее число выписанных достигло 25 528. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 718», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 15700 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 317 летальных исходов, полностью выздоровели 10952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1447335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24952 летальных исхода, выздоровели 1096560 человек.