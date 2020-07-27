В Свердловской области выявлено 252 новых случая коронавируса. Двое заболевших — в Нижнем Тагиле

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+198), Артёмовского городского округа, Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+2), Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 19 725.

«Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 144 человека, общее число выписанных достигло 14 502. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 240», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5635 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3079 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».