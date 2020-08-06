В Свердловской области выявлено 183 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле 14 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+93), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Ирбитского муниципального образования, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+14), Режа, Серова, Слободо-Туринского муниципального района, Тугулыма и Туринска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 21 725.

«Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 443. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 95 человек. Общее число выписанных достигло 18 224. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 307», — рассказали в штабе.

За последние сутки в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7331 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».