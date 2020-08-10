В Свердловской области выявлено 179 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 28 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, ЗАТО Свободный, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Ирбита, Красноуфимского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+28), Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 446.

«Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 80 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 38 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 272. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 80 человек. Общее число выписанных достигло 18 560. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 337», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5118 новых случаев коронавируса, 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов, полностью выздоровело 3259 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».