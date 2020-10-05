В Свердловской области выявлено 175 новых случаев коронавируса. Семь заболевших — в Нижнем Тагиле

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+85), Асбеста, Ачитского и Артинского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Кушвы, Качканара, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+7), Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 987.

«Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 599. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 106 человек. Общее число выписанных достигло 22 270. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 615», — сказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 117 летальных исходов, полностью выздоровел 3181 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.