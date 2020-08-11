В Свердловской области выявлено 168 случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 14 заражённых

На территории Свердловской области зафиксировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COV(D-19.

Заболевание лабораторно подтверждено у жителей Екатеринбурга (+113), Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Тавды, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Полевского, Нижнего Тагила (+14), Горноуральского городского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Североуральска и Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 614.

«Состояние 110 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 82 человека. Общее число выписанных достигло 18 642. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 342», — сообщили в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлено 4945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6494 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровело 703 175 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».