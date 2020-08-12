В Свердловской области выявлено 167 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 8 заболевших

За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+70), Алапаевского района, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского городских округов, Нижнего Тагила (+8), Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 781.

«Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 83 человека. Общее число выписанных достигло 18 725. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 351», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7123 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.