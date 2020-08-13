В Свердловской области выявлено 162 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле 15 заболевших

В Свердловской области за пролезшие сутки зафиксировано 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+81), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Первоуральска, Нижней Салды, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила (+15), Североуральска, Серова и Шали. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 943.

«Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 78 человек. Общее число выписанных достигло 18 803. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 358», — сообщили в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлено 5057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6098 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.