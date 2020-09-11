В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 14 заболевших

В городах Свердловской области выявлено 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+69), Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+14), Североуральска, Серова и Тавдинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 660.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 368. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 63 человека. Общее число выписанных достигло 20 602. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 512», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5734 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.