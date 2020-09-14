В Свердловской области выявлено 129 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 8 заболевших

В городах Свердловской области за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила (+8), Горноуральского городского округа, Верх-Нейвинского, Кировграда, Первоуральска, Шалинского городского округа, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Талицкого и Пышминского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 048.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 361. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 61 человек. Общее число выписанных достигло 20 784. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 524», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.