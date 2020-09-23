В Свердловской области выявлено 125 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 6 заболевших

На территории Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+65), Ачитского городского округа, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+6), Слободо-Туринского района, Тугулымского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 168.

«Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 401. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 63 человека. Общее число выписанных достигло 21 324. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 580», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлен 6431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5750 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.