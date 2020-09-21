В Свердловской области выявлено 123 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 11 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+69), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, посёлка Уральский, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+11), Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 27 922.

«Состояние 101 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 59 человек. Общее число выписанных достигло 21 204», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 6196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.