В Свердловской области выявлено 119 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 11 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+68), Алапаевска, Артёмовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+11), Полевского, Серова, Тавдинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 839.

«Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19 744. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 435», — заявили в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлено 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6411 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».