В Свердловской области выявлено 115 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 5 заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+5), Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 547.

«Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 50 человек. Общее число выписанных достигло 20 072. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 460», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4952 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки полностью выздоровело 5464 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».