В Свердловской области выявлен 291 новый случай коронавируса. 20 — в Нижнем Тагиле

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксирован 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила (+20) и других городов региона. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 38 479.

«Состояние 349 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 186 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Выписано 297 человек. Общее число выписанных достигло 30 598. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 831», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 20 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 774 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 537 летальных исходов, выздоровели 1 324 419 человек.