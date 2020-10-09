В Свердловской области выявлен 191 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле — 5 заболевших

На территории Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского района, Режевского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Кушвинского городского округа, Красноуральска, Нижнетуринского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Нижнего Тагила (+5), ЗАТО Свободный, Верхнесалдинского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Североуральска, Краснотурьинска, Волчанска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 30 717.

«Состояние 135 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 123 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 615. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписаны 134 человека. Общее число выписанных достигло 22 766. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 640», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход, полностью выздоровело 7092 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.