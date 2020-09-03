В Свердловской области выявлен 121 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле — 16 заболевших

В городах Свердловской области за прошедшие сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Арамильского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Байкаловского района, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Ирбита, Нижнего Тагила (+16), Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 668.

«Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 317. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 57 человек. Общее число выписанных достигло 20 129. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 466», — заявили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 4995 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровело 5766 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 009 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 528 летальных исходов, выздоровело 826 935 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».