В Свердловской области выявили ещё 287 случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 18

За прошедшие сутки на территории Свердловской области коронавирусом заразились 287 человек, 18 заболевших выявили в Нижнем Тагиле, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила (+18), Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 35 069. За сутки зарегистрировано ещё 5 случаев смерти больных с этим диагнозом (за всё время пандемии — 748 летальных случаев).

«Состояние 252 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 193 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 124 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 311 человек за сутки, всего — 27 074», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 320 летальных исходов, полностью выздоровели 12 844 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 случаев летального исхода, выздоровели 1 158 940 человек.