За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса. COVID-19 был подтверждён в Екатеринбурге, Сысерти, Красноуфимске, Каменском районе, Белоярском, Ревде и Серове. На сегодняшний день общее число заболевших в регионе — 337 человек.

В Нижнем Тагиле по-прежнему официально подтверждено семь случаев инфицирования. Город находится на третьем месте по числу заражённых в регионе. Согласно данным оперативного штаба, на первом месте по количеству заболевших Екатеринбург (236 человек), а на втором — Полевской (12 человек).

Выздоровели 82 человека, официально подтверждена одна смерть от COVID-19. Состояние 18 пациентов оценивается как тяжёлое, 55 — как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

В целом по России за последние сутки было подтверждено 5966 новых случаев коронавируса. В оперативном штабе отметили, что 48,9% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки было зафиксировано 66 летальных исходов, а полностью выздоровели 682 россиянина. Общее количество инфицированных сейчас составляет 74 588 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».