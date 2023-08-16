В Свердловской области выросло количество погибших и пострадавших в ДТП с общественным транспортом

Как сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области Александр Порубенко, с начала года в регионе более 60 человек пострадали и трое погибли в результате дорожных аварий с участием общественного транспорта.

«С начала года, за 7 месяцев, зарегистрировано 46 ДТП, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 21%. Три человека погибли и 64 пострадали. Рост на 20% и 200% соответственно», — цитирует Порубенко «Интерфакс».

Представитель ГИБДД отметил, что в этом году 34 аварии из 46 случились в Екатеринбурге. Также ДТП с травмированными происходили в Богдановиче, Верхней Пышме, Кировграде. В 22 случаях речь шла о падении пассажиров. Основные причины ДТП — несоответствие скорости погодным условиям, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрёстков, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

«Мы проверили более 5 тысяч автобусов. Выяснилось, что 237 эксплуатировались с техническими неисправностями. В 18 транспортных средств были внесены изменения в конструкцию, чтобы увеличить количество посадочных мест. 93 автобуса не проходили техосмотр», — уточнил Порубенко.

Госавтоинспектор считает, что половина ДТП произошла из-за утомления водителей или их неопытности.