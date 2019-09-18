С 1 января 2020 года в Свердловской области вырастет плата за капремонт, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным ведомства, рост составит 3,8% — на индекс инфляции. Таким образом, с нового года минимальный взнос для собственников жилья увеличится до 9 рублей 72 копеек с одного квадратного метра.

«Действующий тариф составляет 9,36 рубля с квадратного метра. В рамках принятого правительством области решения он поднимется на 36 копеек — в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода», — пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, для социально незащищённых слоёв населения будут сохранены действующие льготы.

По закону переоценка минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в течение всего срока действия региональной программы капремонта и осуществляется, как правило, ежегодно до 1 октября.

В 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов на Среднем Урале ведётся в 72 муниципальных образованиях и охватывает больше тысячи объектов жилфонда.