В Свердловской области выписали более 200 протоколов за незаконное купание

В связи с сухой и жаркой погодой, установившейся в Свердловской области, полиция и органы местного самоуправления составили более 200 административных материалов, связанных с нарушением общественного порядка в береговых зонах водоёмов, сообщает департамент информационной политики региона.

В ведомстве отмечают, что ежедневно водоёмы Свердловской области патрулируют более 120 опергрупп с участием полиции, спасателей и представителей местной администрации. Кроме того, к дежурствам привлечены участники добровольных народных дружин. Свои рейды по акваториям также проводят специалисты госинспекции по маломерным судам.

Нарушителей чаще всего штрафуют за купание в запрещённых местах или в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие присмотра за детьми, находящимися в воде.

По информации областного ГУ МЧС России, с началом купального сезона в акваториях Свердловской области погиб 41 человек, в том числе 12 детей. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а дети находились без присмотра взрослых. Также ранее отмечалось, что по итогам проверок водоёмов региональным управлением Роспотребнадзора ни один водоём Свердловской области не признан безопасным для купания.