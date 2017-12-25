В Свердловской области вынесли приговор педофилу и сутенёрам, вовлекавшим школьниц в проституцию

Серовский городской суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а также за развратные действия в отношении не достигших 14-летнего возраста девочек, сообщает местная газета «Глобус».

В числе подсудимых по делу проходят бывший полицейский из Североуральска Владимир Порядин, а также супружеская пара Владимир и Анжела Семёновы.

Судья признал всех обвиняемых виновными и назначил длительные сроки заключения: Порядин и Семёнов получили по 14 лет заключения в колонии строгого режима, Анжела Семёнова — 12,5 лет лишения свободы.

Владимир Порядин осуждён по частям 3 и 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста»), части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), частям 1 и 4 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов с привлечением лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Супруги Семёновы осуждены по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста»), части 4 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершённые организованной группой»), частям 2 и 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, совершённое организованной группой»), части 3 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних»), части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), а также части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов с привлечением лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, Порядина задержали в Серове в апреле 2015 года после того, как он через социальные сети пытался растлить школьницу. С фейкового аккаунта в социальной сети «Друг вокруг» Порядин познакомился с 13-летней школьницей, после чего, угрожая убить её родственников и сжечь квартиру, потребовал от неё сделать эротические фото и прислать ему. Девочка рассказала о произошедшем родителям, после чего они от имени дочери назначили полицейскому встречу. В итоге Порядина задержали у школы № 27 несколько гражданских: они вытащили его из машины, облили зелёнкой. От самосуда его спасли очевидцы, вызвавшие полицию, когда увидели, как какого-то человека грузят в багажник. Прибывшие силовики всех задержали и увезли в райотдел.

Серовский межрайонный следственный отдел направил сотовые телефоны, изъятые у Порядина, на экспертизу, на основании найденной там информации было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что дело Порядина связано с делом супружеской пары Семёновых, зарабатывавших на организации проституции в разных городах Свердловской области, в том числе в Серове, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Есть данные, что Порядин доставлял Семёновым материалы порнографического характера и, возможно, пользовался услугами несовершеннолетних путан.

Дело из-за своей специфики рассматривалось в закрытом режиме.