В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в убийстве двух человек, скрывавшемуся 26 лет

Нижнесергинский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя, который ещё в 1993 году убил женщину и её сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый — 49-летний Дмитрий Дрягин — 26 лет скрывался от правоохранительных органов, свою вину он не признал.

По версии следствия, 16 августа 1993 года ночью Дмитрий Дрягин был в гостях у подруги и убил её после ссоры. Он избил её, а потом заколол, несколько раз ударив ножом в грудь. Женщина умерла на месте от потери крови из-за множественных колото-резаных ран. Аналогичным образом мужчина расправился с сыном убитой. После этого Дрягин, по версии следствия, скрылся с места происшествия. Его объявили в федеральный розыск.

Через 26 лет после этого убийства, в августе 2019 года, мужчина был задержан сотрудниками ДПС в Анапе.

Суд признал Дрягина виновным в умышленном убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах (пункт 3 статьи 102 УК РСФСР). Срок Дмитрий Дрягин будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших: с Дрягина взыскано в счёт компенсации морального вреда в пользу родных убитых по 2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу, Дрягин может обжаловать его.