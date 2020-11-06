В Свердловской области ввели дистант для старших школьников и продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, вводящий на территории региона дистанционный режим обучения для школьников с 6-го по 11-й класс, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 7 ноября.
Дистанционный режим образования с 9 по 14 ноября для обучающихся введён во всех общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, в муниципальных и частных образовательных организациях, на тот же период дистант вводится в учреждениях допобразования всех форм собственности.
Кроме того, согласно новой редакции указа об особом режиме, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлён до 23 ноября.
- Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле учащиеся 6–11-х классов останутся на дистанте до 14 ноября. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии.
- Младшеклассники продолжат учиться в штатном режиме, то есть будут ходить в школы. За состоянием здоровья учеников и педагогов организуют строгий контроль, в том числе ежедневную термометрию. Питание в учреждениях будет проходить по специальным графикам.
- Дистанционное обучение снова вводят из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в городе. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ранее заявлял, что объявление каникул привело к «определённой задержке роста [числа заражённых COVID-19]» и даже к незначительному, но всё-таки снижению. С марта в регионе выявлено уже 37 613 случаев коронавируса. Скончались 807 человек, выздоровели 29 714 пациентов.