В Свердловской области ввели дистант для старших школьников и продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, вводящий на территории региона дистанционный режим обучения для школьников с 6-го по 11-й класс, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 7 ноября.

Дистанционный режим образования с 9 по 14 ноября для обучающихся введён во всех общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, в муниципальных и частных образовательных организациях, на тот же период дистант вводится в учреждениях допобразования всех форм собственности.

Кроме того, согласно новой редакции указа об особом режиме, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлён до 23 ноября.