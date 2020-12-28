В Свердловской области введён режим повышенной готовности для энергетиков и коммунальщиков

В Свердловской области с 31 декабря по 10 января 2021 года включительно энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства переводятся на усиленный режим работы. Соответствующее решение принято региональным штабом по обеспечению энергобезопасности, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на всех предприятиях энергетики и жилищно-коммунального хозяйства должна быть проведена проверка исправности автономных источников электроснабжения, готовности ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличия резервного запаса горюче-смазочных материалов и необходимых для устранения технологических нарушений материально-технических ресурсов.

В организациях должны быть сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц для контроля работы персонала и принятия мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений. Любая информация об угрозе и возникновении нештатных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства должна незамедлительно передаваться ответственному дежурному Министерства энергетики и ЖКХ.

«Любые ремонты, связанные с потенциальными рисками отключения потребителей от ресурсоснабжения, в каникулярный период должны быть приостановлены. Исключение составляют только аварийно-восстановительные мероприятия. Кроме этого, должно быть возобновлено энергоснабжение всех ранее отключённых потребителей», — подчеркнул Смирнов.

Главам администраций муниципальных образований поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий и в случае возникновения аварийных ситуаций сообщать об этом в региональное МинЖКХ.

Свердловчанам при сбоях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, напомнил глава ведомства, необходимо обращаться на горячие линии муниципалитетов по телефонам: Нижний Тагил — 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83, Горноуральский ГО — 8 (3435) 25-46-38, 25-44-49.