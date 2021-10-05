В Свердловской области введут штрафы за отсутствие QR-кодов

В Свердловской области прорабатывают систему штрафов для заведений — нарушителей режима входа по QR-кодам, сообщил E1.ru вице-губернатор региона Павел Креков.

«Готовится специальный нормативно-правовой акт. Пока только приступили к его разработке. Суммы будут чувствительные, не 500 рублей. Кроме того, есть штрафы от Роспотребнадзора — такое понятие, как создание условий для социальной безопасности функционирования в условиях инфекции», — объяснил Креков.

По словам Павла Крекова, к появлению «чистых зон» на Урале будут готовы контролирующие их комиссии, которые смогут проверять исполнение указа и сообщать о нарушениях в Роспотребнадзор.

«Внутри каждого ведомства создадут отдельные группы. Например, министерство АПК будет контролировать точки общественного питания, ночные клубы и т. д. Министерство культуры — концертные залы и музеи», — сообщил Павел Креков.

Штрафовать заведения, входящие в «чистые зоны», за отсутствие QR-кодов у гостей комиссии не смогут — этим займётся Роспотребнадзор. Там будут разбирать каждое обращение отдельно и, если нужно, применять санкции к руководителям учреждений-нарушителей.

«Чистые зоны», куда можно будет зайти только переболевшим COVID или вакцинированным, на Урале должны начать работать до 1 декабря 2021 года.