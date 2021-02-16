В Свердловской области врача-психиатра будут судить за взятку для «отмазки» призывника от армии

В Новоуральске 54-летняя участковый врач-психиатр пойдёт под суд за взятку. Женщина должна была внести в медицинскую карту и в учётную карточку призывника ложных сведений о наличии у него психического заболевания.

По версии следствия, в ноябре 2019 года участковый врач-психиатр «Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России» была назначена на должность специалиста для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную служба. Женщина получила от знакомого взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы внести в медкарту одного из призывников сведений о якобы наличии у него психического заболевания. В результате, мужчину освободили от прохождения срочной службы.

Затем, в мае 2020 года обвиняемая вновь согласилась на аналогичное преступление и написала в медицинской и учётной карте другого призывника те же сведения. Тогда женщину задержали после получения взятки 100 тысяч рублей. Прокуратура ЗАТО Новоуральска направила в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично, а также через посредника, взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в значительном размере) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).