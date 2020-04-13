В Свердловской области впервые за много месяцев сократилась естественная убыль населения

В Свердловской области, по имеющимся данным за январь — февраль, впервые за много месяцев сократилась убыль населения, сообщает Свердловскстат.

Снижение произошло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счёт уменьшения числа умерших жителей. За первые два месяца 2020 года в регионе родилось 6905 человек, а умерло 9684 человека. Естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) составила больше 2,7 тысячи человек, за такой же период прошлого года убыль была около 3 тысяч человек.

Сверловскстат отмечает, что рождаемость в регионе продолжает снижаться, однако в то же время в первые два месяца умерло на 1045 человек меньше, чем за такой же период прошлого года.