В Свердловской области впервые за год выросла рождаемость

В Свердловской области в августе впервые более чем за год выросла рождаемость, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в августе в регионе родились 3992 ребёнка — на 103 больше, чем в августе 2019 года. В последний раз рост рождаемости в регионе был зафиксирован в июле прошлого года — тогда родилось больше детей, чем в июле 2018 года, но это достижение было разовым и не повлияло на тренд последних лет. После этого рождаемость снова стала снижаться.

Пик рождаемости в Свердловской области пришёлся на 2014 год, с тех пор на свет в регионе появляется всё меньше малышей. По данным ЗАГС Свердловской области, в 2015 году родилось 62 797 детей, в 2016 году — 60 449 детей, в 2017 году — 54 067 детей, в 2018 году — 50 746 детей, в 2019 году — 46 686 детей.

Из-за роста смертности в Свердловской области также продолжает расти естественная убыль населения — превышение смертности над рождаемостью. За 8 месяцев 2020 года она составила 895 человек.