В Свердловской области водители испугались введения повторных экзаменов при замене прав

Предложение автошкол о введении теоретического экзамена при замене водительских удостоверений, у которых закончился срок действия, вызвало панику у уральских водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

За последнюю неделю количество водителей, желающих заменить своё удостоверение, увеличилось на 50%, причём искусственно вызванный ажиотаж привёл к тому, что новые права хотят получить даже те, у кого истекла только половина срока действия удостоверения.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой внимательнее относиться к подобным публикациям, а для уточнения официальной информации на тему безопасности дорожного движения обращаться на официальный сайт ГИБДД. Кроме того, представители автоинспекции отмечают, что в случае, если водителю действительно нужно получить новое водительское удостоверение, это можно сделать через сайт госуслуг.

Напомним, введение теоретического экзамена для водителей с истёкшим сроком действия прав было предложено Российским союзом автошкол, информацию об этом 24 января опубликовали «Известия». Специалисты автошкол считают, что экзамен позволит сократить смертность на дорогах. Однако предложение было лишь озвучено в СМИ, в настоящий момент законодательно оно ничем не подкреплено.