ГИБДД может ввести переэкзаменовку водителей при переоформлении прав

В ГИБДД рассматривают предложение Союза автошкол о введении переэкзаменовки при переоформлении водительских прав, пишут «Известия».

Председатель Союза автошкол Александр Ачкасов отметил, что при замене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Уточняется, что речь идёт только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил, что ведомство получило предложения.

«Мы работаем с этим документом. Естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — указал Кузин.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом допускается совершить только две ошибки. За каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращён до года, их наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно. Автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять её наличие, указано в резолюции Союза автошкол.