В Свердловской области водитель такси уснул за рулём и устроил ДТП, в котором пострадал шестилетний мальчик

В Режевском районе Свердловской области в ночь на 19 июля произошло ДТП с участием автомобиля такси. В аварии серьёзно пострадал шестилетний пассажир автомобиля — ребёнка выбросило из салона на трассу.

Как пишет Znak.com со ссылкой на региональное УГИБДД, авария произошла на 72-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель Daewoo Nexia, предположительно, уснул за рулём, в результате чего съехал с дороги, а машина перевернулась. В салоне такси ехал мужчина со своим шестилетним сыном, они возвращались домой в Реж.

В результате ДТП ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, рваные раны. Его увезли в Режевскую больницу, но позже перевели в ДМБ № 9 Екатеринбурга. 31-летнего водителя также госпитализировали с различными травмами.

В Госавтоинспекции пояснили, что в момент ДТП мальчик находился в детском кресле, которое не было зафиксировано в салоне, также ребёнок не был пристёгнут. По этой причине малыша вместе с креслом выбросило из автомобиля на несколько метров.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают время, в течение которого водитель находился за рулем. Известно, что стаж вождения таксиста составляет четыре года, в 2020 году он семь раз привлекался за нарушения ПДД.