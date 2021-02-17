В Свердловской области водитель с оружием попытался скрыться от патруля ДПС

Житель Туринска попытался скрыться от автоинспекторов, после того как остановивший его наряд ДПС заметил в салоне машины ружьё без чехла, пишет E1. ru.

Инцидент произошёл в ночь на 17 февраля на 51-м километре дороги Байкалово — Туринская Слобода. Полицейские остановили Mazda для проверки документов. Рядом с пассажиром, сидевшим впереди, они заметили оружие без чехла, документов на него не было.

Пока сотрудники ДПС звонили в дежурную часть, 34-летний водитель прыгнул за руль автомобиля и поехал в сторону Туринска. Автоинспекторы бросились в погоню, в мегафон требуя от нарушителя остановиться, но он только прибавлял газу. Наконец им удалось оттеснить Mazda на обочину, но оружия в салоне не оказалось — его успели скинуть.

После прибытия оперативной группы и тщательного обследования автодороги на обочине нашли охотничий карабин. Оружие на учёте не состоит. 40-летний пассажир рассказал, что нашёл его пятнадцать лет назад в лесу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), водителя Mazda привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции — его арестовали на пятнадцать суток.