В Свердловской области водитель КамАЗа проехал по уже сбитому пешеходу и покинул место происшествия

Минувшей ночью на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель автомобиля Лада-219060 сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. Мужчину отбросило на встречный автомобиль КамАЗ с полуприцепом-цистерной. Водитель допустил наезд, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области. В результате ДТП пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что 64-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" задел пешехода, вышедшего на дорогу, боковым зеркалом, отчего мужчина упал на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент во встречном направлении двигался автомобиль КамАЗ, водитель которого допустил наезд уже на лежащего на дороге пешехода и продолжил движение», — рассказали в ведомстве.

Опросив очевидцев ДТП, представители МВД установили автомобиль КамАЗ и в течение часа его разыскали. Водителя, мужчину 1973 г. р., задержали на границе Новой Ляли и Нижней Туры.

Отмечается, что оба водителя — участника ДТП были трезвыми и ранее не привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует пешеходам в ночное время суток быть внимательным и обязательно носить одежду со световозвращающими элементами.